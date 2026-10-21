Татьяна Брухунова оставила детей с Петросяном и покинула Россию

Татьяна Брухунова совсем недавно вернулась из поездки в Марокко, как снова отправилась в путь. Московская модница оставила 81-летнего Евгения Петросяна с детьми, а сама покинула Россию.

В своем блоге Брухунова опубликовала кадры из аэропорта и устроила викторину. "В этом коридоре у меня не болит голова, нет тревожности. Друзья! Кто первым угадает куда я лечу — привезу подарок из путешествия. Жду ваших комментариев", — написала Татьяна.

Подписчики гадали недолго. Среди перечисленных вариантов были Южная Корея и Узбекистан. Последний комментарий попал в точку — Брухунова действительно полетела в Ташкент.

Отметим, что молодая жена Евгения Петросяна часто жалуется на усталость из-за слишком большого объема работы. При этом супруга юмориста практически каждый месяц уезжает из Москвы в различные путешествия. Народ никак не мог понять, как при таком графике труда и отдыха Татьяна не может полноценно восстановить силы. Брухунова решила внести ясность в этот вопрос.

"Многие люди не понимают разницу между отпуском и путешествием. Путешествие — это очень энергозатратное мероприятие. У тебя практически каждый день новый отель, дорога занимает 10, а иногда и более часов. И это не всегда хорошие дороги, почти всегда они плохие", — поведала жена юмориста.