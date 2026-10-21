Сын освобожденного в России американца поблагодарил Путина

Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поблагодарили за "акт гуманизма" - освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда. Письмо с благодарностями написано сыном Хаббарда – православным священником отцом Иосифом.

В письме, которое цитирует агентство РИА Новости, сказано о благодарности автора президенту Трампу и его администрации за усилия, предпринятые ради Хаббарда. А президента Путина благодарят за проявленный акт гуманизма.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России поблагодарил Владимира Путина за освобождение Хаббарда. 73-летний уроженец Мичигана с 2014 года проживал на Украине. В феврале 2022 года американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма, до апреля 2022 года он служил в ВСУ, пока его не задержал российский военный. Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве, передает РИА Новости.