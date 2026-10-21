Киевский режим готов принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский журналисту телеканала Fox News.

Как сказал Зеленский, реальный способ закончить эту войну – все заморозить "как есть сейчас". Украинский лидер в этом случае сохраняет 75% своей страны или больше - независимо от того, как все началось.

Глава киевского режима накануне встречался в Осло со спецпредставителем американского президента Дональда Трампа. Согласованные предложения посланник американского лидера привез на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербург.