Зеленский неожиданно согласился на мирную сделку с потерей территорий

Киевский режим готов принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский журналисту телеканала Fox News.

Как сказал Зеленский, реальный способ закончить эту войну – все заморозить "как есть сейчас". Украинский лидер в этом случае сохраняет 75% своей страны или больше - независимо от того, как все началось.

Глава киевского режима накануне встречался в Осло со спецпредставителем американского президента Дональда Трампа. Согласованные предложения посланник американского лидера привез на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербург.