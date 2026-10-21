Гражданин США Стивен Хаббард возвращается домой благодаря безвозмездному жесту российских властей. Об этом рассказал в среду, 21 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Пожилого американца, осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, отпустили на родину. Как написал Трамп в социальной сети Truth Social, российские власти не стали требовать освобождения кого-то взамен.

Американский лидер увязал случившееся со своим решением смягчить рестрикционную политику в отношении России: "Если бы были введены санкции, эти переговоры, безусловно, полностью и окончательно прекратились бы". Трамп заявил, что критики решения не вводить "адские санкции" против России бросились звонить ему с извинениями, узнав, что на кону стояло возвращение домой соотечественника.

Сын освобожденного Хаббарда, православный священник отец Иосиф, поблагодарил президента России Владимира Путина за акт гуманизма, а Трампу и его администрации выразил признательность за усилия по освобождению осужденного.

Аналогичный безвозмездный шаг по помилованию американского гражданина, осужденного в России, был предпринят российскими властями в августе. Эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу предположил, что Москва сделала это в стремлении к деэскалации с Североатлантическим альянсом.