МИД анонсировал ответ Японии на поставку ВСУ дронов

Недружественные действия Японии, направленные против интересов России, не останутся без ответа. Об этом предупредила в среду, 21 октября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница высказалась относительно поставок японской компанией Terra Drone беспилотников на Украину, а также о японо-американских учениях Keen Sword, в рамках которых на территории Японии были размещены ударные ракетные комплексы "Тип-25".

Как подчеркнула Захарова, "в ответ будем вынуждены принимать компенсирующие меры по укреплению обороноспособности нашей страны".

Кроме того, поставки японских дронов киевскому режиму, который использует их для атак на мирных российских граждан, не останется без жесткого ответа и чувствительных для Токио мер в соответствующих областях. Представитель МИД России напомнила, что "ресурс для этого у нашей страны имеется" (цитаты по РИА Новости).

Накануне, по итогам встречи директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой и директора департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамуру, МИД подчеркивал: японским властям необходимо отказаться от направленной против России деятельности и учитывать озабоченности нашей страны в сфере национальной безопасности.