Познакомились в Майами: как потерявшая мужа мама Наташи Королевой сошлась с богатым вдовцом

Мама Наташи Королевой после смерти мужа не осталась одинока. Пожилая, но очень яркая женщина нашла новую любовь. Теперь ей завидуют даже молодые американки.

Людмила Порывай всегда была девушкой интересной, с изюминкой. Поэтому привыкла к вниманию со стороны мужчин. Как признавалась сама мама Наташи Королевой, в молодости у нее было несколько десятков ухажеров. "Я вспоминаю свои 19 лет. У меня тогда было 22 кавалера", — честно призналась она в эфире телеканала НТВ.

Первую настоящую любовь Людмила Ивановна встретила в далеких 60-х. Владимир Архипович был хормейстером в киевском Доме учителя. Первый муж подарил Порывай не только звучную фамилию, но и двух дочек — Русю и Наташу. В начале 90-х в возрасте 53 лет мужчина скончался.

Через пару лет после похорон супруга Людмила Ивановна уехала в США. Там артистка познакомилась с бизнесменом Игорем Эльпериным. Мужчина эмигрировал в Штаты еще в 1970-х годах, во Флориде он открыл первый русский ресторан и разбогател.

"С Игорем мы познакомились в Майами в 90-х, он потерял жену я мужа, нам за пятьдесят и казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули и живем счастливо вот уже двадцать с лишним лет! Так что любви все возрасты покорны! Главное найти свою половинку", — призналась Порывай.

Пожилая пара до сих пор живет в мире и согласии. Игорь и Людмила понимают друг друга с полуслова. Порывай часто показывает фотографии мужа в соцсети, хвастаясь, какого красавца нашла на старости лет.