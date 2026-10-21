Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД России

Временная поверенная в делах Латвии Рамона Красовска 21 октября вызвана в МИД России. Риге заявлен решительный протест из-за требований латвийского дипведомства уволить всех сотрудников отдела соцобеспечения при консульском отделе посольства России в Риге.

Как сказано в сообщении МИД России, шаги латвийского внешнеполитического ведомства ставят под угрозу пенсионное и социальное обеспечение военных пенсионеров. Уточняется, что на территории Латвийской Республики проживают почти шесть тысяч российских военных пенсионеров и членов их семей.

В заявлении российского МИД подчеркивается, что вся ответственность за искусственно создаваемый кризис с выплатами военных пенсий целиком и полностью ложится на латвийские власти. Риге адресован призыв строго следовать духу и букве межправительственного соглашения.