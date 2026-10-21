Актриса Любовь Толкалина пала жертвой хулиганов в Африке

Любовь Толкалина отправилась отдыхать в экзотическую Африку. Однако известная актриса даже предположить не могла, к чему это приведет.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Любовь Толкалина рассказала о том, как пала жертвой бабуинов в одном из африканских отелей. Знаменитая артистка рассказала, что обезьяны пробрались в ее номер и учинили там страшный беспорядок.

Впрочем, сама актриса попыталась отнестись к ситуации максимально спокойно и даже философски. "Бабуины, дамы и господа... Ну, это Африка, детка... Украли яблоко, наелись мыла и таблеток, порционные сливки пожевали вместе с пластиком и пытались открыть зубами бутылку джина", - сообщила Толкалина.

Актриса призналась, что больше всего беспокоилась за сохранность паспорта. Ведь если бы с ним что-то случилось, то у Любови появилось множество проблем. К счастью, оказалось, что с документом все в порядке.

В комментариях многочисленные подписчики поддержали Толкалину. Причем некоторые фанаты восприняли ситуацию с юмором. "Я сначала думала, это комната моей дочери старшей", "Это почти как в Париже, хорошо, хоть не подожгли...", "Хорошо, что не смогли воспользоваться паспортом и билетом. Москва не готова к такому нашествию", "Ну, эти впечатления зато на всю жизнь", "Просто заходил Сережка, поиграли мы немножко", - высказались интернет-пользователи.

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