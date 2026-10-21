Кремль объяснил решение Путина безвозмездно помиловать Хаббарда

Президент России Владимир Путин руководствовался рядом соображений, принимая решение о помиловании осужденного в нашей стране за наемничество американца Стивена Хаббарда. Об этом рассказал в среду, 21 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

74-летний американец, почти два года отбывавший в России срок за участие в боях на стороне укронацистов, отправился домой по решению Владимира Путина. Освобождать кого-то взамен Соединенным Штатам не потребовалось.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля в комментарии Первому каналу, причин для этого несколько: "Первое — это просьба президента Трампа. Второе — его состояние здоровья, он не очень здоровый человек и был не очень здоровым до того, как попал к нам".

Руководствуясь гуманитарными соображениями, российский лидер решил помиловать Хаббарда и отпустить его на родину, подытожил Дмитрий Песков.

Между тем американский президент увязал случившееся со своим решением смягчить рестрикционную политику в отношении России: "Если бы были введены санкции, эти переговоры, безусловно, полностью и окончательно прекратились бы". Дональд Трамп заявил, что критики решения не вводить "адские санкции" против России бросились звонить ему с извинениями, узнав, что на кону стояло возвращение домой соотечественника.

В Госдепартаменте США при этом ранее заверили, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения всех "неправомерно заключенных" за рубежом сограждан.