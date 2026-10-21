Россия будет экспортировать только тот объем дизельного топлива, который будет не востребован на внутреннем рынке. Об этом рассказал в среду, 21 октября, заместитель главы федерального правительства Александр Новак.

Как отметил вице-премьер в комментарии, опубликованном в "Макс"-канале журналиста Александра Юнашева, "это те объемы, которые мы вот договорились поставлять на американский рынок и при необходимости на мировые рынки других стран".

Новак также допустил, что Россия может восстановить полный объем экспорта дизельного топлива к концу 2026 года, а также напомнил, что "мощности нефтеперерабатывающих заводов у нас больше, чем внутреннее потребление".

Кроме того, в комментарии ИС "Вести" замглавы кабмина уточнил, что российский дизель пойдет в США в первую очередь из портов на Балтийском море.

Крайне недоволен дизельной сделкой Москвы и Вашингтона киевский режим. Его главарь Владимир Зеленский признался, что его волнует финансовый аспект: "Кто получит деньги, кто их потратит и на что? Не на восстановление Украины. Я думаю, что не на поддержку нас".

Дипломат Вениамин Попов назвал дизельное соглашение России и Соединенных Штатов одним из важных запоминающихся событий, которые наглядно подтверждают изменение баланса сил в мире: "Это, конечно, выдающийся шаг".