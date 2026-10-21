Песков объяснил длительность встречи Путина с Уиткоффом: "Три часа сидели"

Президент России Владимир Путин около трех часов общался со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом рассказал в среду, 21 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину, бывали и более продолжительные встречи, а объясняется это их содержательностью: "Понятно, что три часа сидели". Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил в соцсетях, что это была "очень продуктивная встреча".

В ответ на уточняющие вопросы о дальнейших планах переговорщика от Соединенных Штатов Дмитрий Песков отметил: "Не знаем, куда он улетает, но он улетает", причем никаких договоренностей насчет его возможного скорого возвращения в Россию не было.

Агентство ТАСС сообщает, что самолет, в котором, предположительно, находится Стивен Уиткофф, уже вылетел из Санкт-Петербурга.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров, предвосхищая очередной визит Уиткоффа в Россию, предупреждал, что Москва выслушает предложения американской стороны, однако на политические уступки не пойдет.