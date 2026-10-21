Бузова едко отреагировала, увидев, как Тарасов при всех унизил Костенко

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко пришли на шоу "Ставка на любовь" и крупно оскандалились. В Сети давно ходили слухи, что футболист неуважительно относится к жене, теперь это показали на экране.

В одном из эпизодов шоу Тарасов неоднозначно отреагировал на победу жены в испытании. Вместо того чтобы поздравить любимую и искренне порадоваться, спортсмен ее холодно обнял и бросил обидную фразу. "Это не твоя победа! Я не люблю громко кричать о наших победах. Давай честно. Ставку ты делала? Интуиция моя, ты — исполнитель", — с серьезным выражением лица объявил Дмитрий.

Зрителей возмутило отношение Тарасова к Костенко. Похоже, этот момент увидела и бывшая жена спортсмена Ольга Бузова. "И все-таки, какой у меня сильный Ангел-хранитель", — написала она в блоге.

Поклонники поющей телеведущей сразу поняли о чем речь. "Когда посмотрела первую серию новой „Ставки на любовь“"; "Это же вы про то, что Бог отвел вас от Дмитрия Абьюзовича?"; "Мы уже всем Интернетом обсудили, что он у вас реально сильный", — подхватили подписчики Бузовой.

Напомним, что ранее всплыла еще одна возмутительная деталь отношений Тарасова и Костенко. Модель пустилась в откровения и сообщила, что познакомилась с Дмитрием 1 октября 2016 года, отметив, что в то время футболист съехал от жены в отель. Однако слова Анастасии расходятся с фактами. Ведь 8 октября супруги вместе посещали концерт и публично признавались друг другу в любви.