То, что стороны действительно рады видеть друг друга, понятно с первых секунд встречи: теплое, искреннее приветствие, крепкие рукопожатия. Владимир Путин в знак уважения к гостю отвечает ему на английском. А спецпосланник президента США отдельно благодарит переводчика российского лидера Алексея Садыкова.

Садыков регулярно выступает личным переводчиком Владимира Путина на российско-американских переговорах. В прошлом году сопровождал президента на саммите в Анкоридже. Американский спецпосланник ранее назвал Садыкова легендой, заявив, что его голос - лучший на Земле.

В Санкт-Петербург американский спецпосланник прибыл из Осло. Еще один переговорщик и частый гость в России - зять президента США - на этот раз-по видеосвязи. Из-за болезни Джареду Кушнеру пришлось воздержаться от поездки. Как в Россию, так и в Норвегию, где прошли переговоры по украинскому урегулированию с участием Зеленского и европейцев. В Санкт -Петербурге обсуждают результаты.

Владимир Путин: "Мы знаем, что вчера у вас состоялась встреча в Норвегии. И, конечно, мне интересно узнать о результатах этой встречи. Хочу поблагодарить вас и президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине. Знаю, что президент Трамп уделяет этому особое внимание прежде всего по гуманитарным соображениям. И в разговорах, в том числе в последнем разговоре по телефону, делал упор на то, что необходимо прекратить этот конфликт, имея в виду прежде всего потери среди личного состава с обеих сторон. Но речь, конечно, не только о потерях среди военнослужащих, но и о страданиях мирного, гражданского населения. И в этой связи хотел бы вас попросить передать самые искренние слова благодарности не только президенту, но и его супруге, первой леди, за ее вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера".

По личной просьбе Дональда Трампа Москва исходя из гуманитарных соображений согласилась освободить осужденного в России за наемничество гражданина США Стивена Хаббарда. Спецпосланник хозяина Белого дома выразил благодарность и восхищение гуманитарной работой Владимира Путина. Стив Уиткофф заявил: он надеется, что переговоры в Санкт Петербурге станут еще одним шагом к урегулированию украинского кризиса: "Я считаю, что переговоры в Осло были продуктивными, и я хотел бы сказать, что есть подвижки вперед. Я надеюсь, что, действительно, у нас создался необходимый задел для того, чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте. Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования. Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы. Даже если сегодня не будет у нас возможности добиться какого-то окончательного ответа и решения по этому вопросу, я считаю, что было бы хорошо это обсудить, чтобы вы рассмотрели такое предложение. Я считаю, что все мы и мир готовы к этому".

Москва не раз заявляла о готовности к переговорам по Украине в различных форматах. Но исключительно при наличии конкретных, реалистичных предложений от противоположной стороны. В имитации процесса ради политического шоу, чем в данный момент занимаются главари киевского режима и их европейские спонсоры, нашей стране участвовать не интересно. Американское посредничество, возможно, приведет украинцев в чувство.

"Важно отметить что конкретно обсуждалась тема возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США. Их планировавшееся возобновления после выборов в Госдуму сорвал сам украинский режим. Ситуация была вновь проанализирована в том числе с учетом сигналов, полученных от американцев. И наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме, эта тема касается выстраивания безопасности для России и Украины после окончания конфликта. И, конечно, Владимир Путин представил собеседнику объективную картину собеседнику на линии соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью у российских войск. Отмечено, что на всех направлениях они ведут безостановочное наступление", - сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Спецпосланник Дональда Трампа уверяет: Белый дом пытается достучаться до Киева. И на собственном примере разъяснить: в отношениях с Россией есть огромный потенциал для развития совместных экономических проектов. Проще говоря, торговать выгоднее и безопаснее, чем воевать.

"Что касается возможности заключения бизнес-сделок и экономического развития между нашими двумя странами, то я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, – это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами. Господин Дмитриев, вы прекрасный человек, мы с вами очень хорошо работаем, теперь уже наше Министерство финансов независимо работает с вами по этим сделкам. И мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания этого конфликта", - добавил Уиткофф.

Самым ярким и ошеломляющим примером успешной кооперации между Россией и США стало взаимовыгодное дизельное соглашение. Политическая договоренность, взбудоражившая весь мир, имеет конкретные сроки, обьемы и эффект. Который затрагивает не только непосредственных участников топливной сделки, но и мировой энергетической рынок.

"Господин президент, я также хотел бы вас поблагодарить за ваше решение, которое вы приняли по отмене санкций, которые касались экспорта дизельного топлива, которое теперь сможет продаваться не только в Соединенных Штатах, но и на мировых рынках. Это действительно очень хорошо, так как весь мир проходит период экономического шока. И за это решение наш президент вам крайне благодарен, потому что такое решение позволяет улучшить жизнь и рабочие условия наших фермеров, наших водителей грузовиков, которые, естественно, используют дизельное топливо для своей работы. Это действительно еще один пример того, что мы можем достичь, работая вместе. Я благодарю вас", - указал Уиткофф.

"После объявления с обеих сторон о том, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках на 5 – 6 процентов цены упали сразу на дизель. Мы готовим к отгрузке сразу несколько судов прямо сейчас, танкеров. Первый танкер уйдет через два-три дня, 40 тысяч тонн, и пойдут один за одним. Что касается фермеров, я знаю: президент Трамп даже упоминал об этом в разговорах наших по телефону. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве. Причем на американский рынок", - сказал Путин.

Россия готова оказать содействие и в других вопросах. Например, в деле урегулирования ближневосточного кризиса. Учитывая наши хорошие отношения со всеми странами региона.

"Мне было бы, конечно, в высшей степени интересно узнать и ваши оценки ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Вы знаете, что у нас особые, доверительные отношения с Ираном, с нашими партнерами в Иране, нашими друзьями, потому что они складывались десятилетиями, и если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этого кризиса, мы с удовольствием сделаем это. Наши предложения по этому направлению вам тоже хорошо известны. Эти и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего обмена, в том числе и возможная встреча в Китайской народной республике, здесь тоже есть некоторые соображения", - добавил Путин.

Переговоры со Стивом Уиткоффом продлились около трех часов. До автомобиля его провожал постоянный участник подобных контактов - спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству. Последний жест Кирилла Дмитриева -поднятый вверх большой палец - внушает оптимизм.