Путин отметил успешное и динамичное развитие отношений Москвы и Пекина

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялась беседа Владимира Путина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Встреча началась с дружеского рукопожатия собеседников, после чего российский президент передал наилучшие пожелания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Лидеры двух стран планируют пообщаться лично на саммите АТЭС в Шеньчжэне в ноябре этого года.

Владимир Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина развиваются успешно и динамично. В их основе - принципы равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга.

"Наши отношения не зависят от международной конъюнктуры и не направлены против кого бы то ни было. Развиваются торгово-экономические связи. Мы работаем в сфере энергетики, в сфере информационных технологий, в космосе, в мирном атоме. Хотел бы отметить серьезное движение по поставкам сельхозпродукции. За восемь месяцев текущего года ее оборот вырос на 34%", - отметил през президент России.