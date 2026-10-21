Президент России Владимир Путин сообщил спецпредставителю американского лидера Стиву Уиткоффу, что Москва готова возобновить переговоры по украинскому урегулированию в трехстороннем формате в десятых числах ноября. Об этом рассказал в среду, 21 октября, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Как напомнил представитель Кремля, Россия всегда была открыта к переговорному процессу, однако киевский режим сделал всё, чтобы сорвать диалог. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно наносили сверхмассированные удары по российской территории в основной день голосования на выборах в Госдуму.

Однако Москва готова возобновить переговорный процесс — ориентировочно кв десятых числах ноября. Уиткофф заявил, что это решение будет встречено президентом США Дональдом Трампом с большим удовлетворением.

В ходе обстоятельной и откровенной беседы с Уиткоффом президент России высоко оценил усилия Вашингтона и лично президента США Дональда Трампа по поиску взаимоприемлемых решений по урегулированию украинского конфликта.

Российский лидер представил представителю президента США объективную ситуацию в зоне специальной военной операции, где стратегическая инициатива полностью у российских войск. ВС России на всех основных направлениях ведут безостановочное наступление.

Стив Уиткофф, в свою очередь, проинформировал российского лидера Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров по украинскому урегулированию и высказал в этой связи свои комментарии.