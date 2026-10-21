Американский лидер Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре во время саммита "Группы двадцати" (G20) в Майами. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников The Atlantic, Трамп представляет себе, как "он стоит между Путиным и Зеленским в момент подписания ими мирного соглашения, даже если для этого ему придется применить давление на Украину".

Источники отмечают, что если это историческое событие действительно состоится, произойдет оно на одном из объектов, принадлежащих самому Трампу. Речь идет о гольф-клубе президента Соединенных Штатов.

Весьма кстати может оказаться и гипотетическая встреча лидеров России, США и Китая, которая, предположительно, состоится на полях ноябрьского саммита АТЭС. Дональда Трампа "занимает идея", согласно которой три государства "разделят мир на сферы влияния".

При этом киевский режим отстранен от обсуждения. Источник из числа украинских чиновников сетовал, что "всё это происходит без нас".

Ранее Трамп открыто заявил, что "пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины", поскольку главарь киевского режима Владимир Зеленский не способствует мирному урегулированию и не хочет завершения украинского конфликта, тогда как "Россия в вопросе Украины вела себя вполне адекватно".

На этом фоне источники сообщали, что Зеленский предпринимает титанические усилия ради восстановления отношений с Вашингтоном. Утративший легитимность президент Украины затеял дипломатический марафон, чтобы заделать брешь в отношениях, но видимых результатов это не дает.