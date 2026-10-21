Официальный Пекин как принимающая сторона занимается подготовкой возможной встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Об этом рассказал в среду, 21 октября, помощник президента России Юрий Ушаков.

Как уточнил представитель Кремля, хозяева саммита АТЭС уже занимаются подготовкой мероприятия — при благоприятном течении обстоятельств "наши китайские друзья впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне", сообщает ТАСС.

Между тем главарь киевского режима Владимир Зеленский признался в интервью Corriere della Sera, что боится этой встречи, поскольку не знает, о чем пойдет речь и будут ли затронуты интересы Киева: "Если Украина будет на повестке дня, мы хотели бы, чтобы с нами проконсультировались".

Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Рудекнко подтвердил "Известиям", что Украина будет на повестке встречи лидеров России, США и КНР, если она состоится на саммите АТЭС. Как отмечал дипломат, руководители трех крупных держав наверняка пошлют "какие-то направленные сигналы вовне мировому сообществу" по украинскому урегулированию.