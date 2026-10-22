В ходе спецоперации на Днепропетровском направлении "Грады" группировки "Центр" обеспечивают продвижение наших штурмовиков. В прицеле - опорники, живая сила и легкобронированная техника противника.

На этом участке фронта впервые свои возможности показали дроны-перехватчики "Ф-1". За четыре дня наши "птицы" уничтожили более 20 вражеских ударных коптеров разного типа, в том числе два новейших БПЛА "Анубис".

А операторы FPV-перехватчиков группировки "Запад" настигли и сбили тараном в воздухе беспилотники самолётного типа и барражирующие боеприпасы ВСУ. В зоне ответственности "северян" на страже неба - расчёт ЗРПК "Панцирь", он надежно прикрывает наши позиции от любого нападения.

И новые подробности освобождения села Червоный Яр в Запорожской области. Противник там хорошо окопался. Но наши бойцы справились с поставленной задачей

В Харьковской области расчет самоходки "Акация" поддержал наступление передовых отрядов. Получив точные координаты от воздушной разведки, артиллеристы ударили по замаскированным позициям ВСУ. Именно они были площадками для запуска вражеских ударных дронов. "Акация" ювелирно поразила цели с расстояния в несколько десятков километров, оставаясь недосягаемой для большинства артсистем неприятеля.