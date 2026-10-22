Уничтожил шесть fpv-дронов: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества и профессионализма российских военнослужащих в ходе СВО. Рядовой Игорь Леонов сослуживцами, обустраивая линию обороны на освобождённых позициях, попали под атаку ударных беспилотников. Меткими выстрелами Леонов уничтожил шесть fpv-дронов, а после оказал первую помощь раненому товарищу и организовал его эвакуацию.

Гвардии ефрейтор Николай Коган грамотно спланировал установку мин на пути снабжения и возможного наступления противника. В результате подорвался бронеавтомобиль ВСУ, заблокировав проезд. Доставка штурмовых групп и материальных средств врага к линии соприкосновения была сорвана.