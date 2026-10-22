Средства ПВО уничтожили за ночь больше 800 украинских дронов

В ночь с 21 на 22 октября киевский режим предпринял попытку масштабной атаки по объектам на территории России с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальным данным Министерства обороны, дежурными силами противовоздушной обороны зафиксировано и успешно уничтожено 808 воздушных целей.

Как сообщили в ведомстве, средства ПВО уничтожили цели над 18 регионами и акваторией Черного моря.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на Москву. В сторону мегаполиса летело 630 украинских беспилотников.

Собянин уточнил, что более шести сотен украинских дронов направлялись в сторону Московского региона в период с 20:30 мск 21 октября до 04:00 мск 22 октября. Большая часть, по данным мэра, уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.