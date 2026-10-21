Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби. Об этом рассказал в среду, 21 октября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как подчеркнул представитель Кремля в комментарии ИС "Вести", "мы ориентируемся на Абу-Даби", причем "такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября".

Примечательно, что 13 октября российский лидер Владимир Путин созванивался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Политики обсуждали международную повестку, но официально не сообщалось, что в столице ОАЭ может вскоре пройти новый раунд украинских переговоров.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул жесткую позицию нашей страны по Украине: никакие территориальные притязания на российские территории неприемлемы и обсуждаться не будут, останавливать спецоперацию даже на период переговоров наша стране не собирается.

Несмотря на очевидный провал киевского режима, западные спонсоры продолжают подзуживать его предводителя Владимира Зеленского. Cпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указывал, что Лондон подрывает мирный процесс, обещая Украине бесконечную поддержку.