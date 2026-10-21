Ушаков рассказал о составе делегации России на переговорах по Украине

Решение о составе российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию, если они возобновятся, будет принимать президент России Владимир Путин. Об этом рассказал в среду, 21 октября, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Как пояснил представитель Кремля в комментарии Первому каналу, "это, в общем-то, экспертный уровень, как и раньше", то есть "военные и помощник президента Мединский".

В августе Владимир Мединский, по поручению Владимира Путина возглавивший российскую делегацию на предыдущих раундах переговоров по мирному украинскому урегулированию, процитировал фельдмаршала Христофора Миниха в ответ на вопрос о перспективах возобновления диалога. На вопрос о том, долго ли этого ждать, историк напомнил одно из высказываний Миниха о том, что "в России вообще надо жить долго".

Между тем официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что Москва фиксирует попытки Европы придумать свои форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине в стремлении "не остаться на обочине истории, когда параметры урегулирования будут обсуждаться всерьез".