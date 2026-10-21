Европа не приемлет вариант капитуляции Украины в ее конфликте с Россией. Заявление такого содержания сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Германский политик, которого цитирует Die Welt, резко раскритиковал резкое охлаждение Соединенных Штатов к киевскому режиму и заключение Вашингтоном дизельной сделки с Москвой.

По мнению Мерца, "капитуляция, тем более безоговорочная, не вариант, потому что это была бы наша общая капитуляция". В то же время канцлер ФРГ заверил, что "мы не даем Украине никакой поддержки для затягивания конфликта".

Что касается экономических аспектов, глава германского федерального правительства заявил, что для его страны дизельная сделка с Россией неприемлема, так как антироссийские санкции надлежит не смягчать и отменять, а ужесточать.

В ответ на это депутат Государственной думы Михаил Шеремет напомнил, что "ФРГ растоптала свой авторитет и суверенитет", а русофобский подход и тупиковая позиция Мерца ведут к дальнейшему экономическому разрушению Германии, делая ее непривлекательной для инвестиций, бизнеса и туризма (цитата по РИА Новости).

Ранее в Еврокомиссии заявили о намерении добиться полного закрытия европейского рынка для всех видов российской энергии, хотя незадолго до этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что отказ от энергоносителей из России спровоцировал затяжной энергетический кризис в Германии.