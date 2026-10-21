Россия и Китай начали совместную миссию по освоению Марса

Москва и Пекин приступают к созданию приборов и техники, которые потребуются для совместной миссии по изучению Марса. Об этом рассказал в среду, 21 октября, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Как напомнил Баканов, Россией и Китаем реализуется совместная лунная миссия "Чанъэ-7". Наряду с этим страны начинают совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса.

Тем временем количество стран, принимающих вместе с Россией и Китаем участие в работе по проекту Международной научной лунной станции (МНЛС), увеличилось до 14, сообщает "Роскосмос" в своем "Макс"-канале.

Ранее в НАСА рассказали, что марсоход с говорящим названием "Упорство" (Perseverance) извлек из кратера на красной планете макромолекулярный углерод. Такое органическое соединение рассматривается учеными как один из ключевых строительных элементов жизни, хотя пока рано говорить о том, что на Марсе возможна жизнь.

Между тем первый вице-премьер России Денис Мантуров напомнил, что еще в 1970 году Советский Союз осуществил первую в мире успешную посадку космического аппарата на Венере. С учетом имеющегося опыта "сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении".