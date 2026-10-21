Работа над систематизацией данных по преступлениям киевского режима ведется ежедневно и почти круглосуточно. Об этом рассказала в среду, 21 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как уточнила Захарова в эфире радио Sputnik, российские правоохранительные органы, государственные структуры и все ветви власти "работают на систематизацию фактов преступлений киевского режима, соответствующую оценку, вынесение приговоров".

Россия делает все для скорейшей подготовки "нового Нюрнберга", хотя в международно-правовом плане до суда над киевским режимом пока далеко, отметила чиновница.

В 2025 году Международный общественный трибунал представил доклад на основе показаний десятков российских бойцов, которые подтверждают: киевский режим допустил грубейшие нарушения Женевских конвенций, практиковал повсеместное использование пыток, избиений и издевательств.

При этом постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий анонсировал так называемый антироссийский трибунал, формируемый Киевом и его западными спонсорами. Россия с иронией оценивает потуги киевского режима. Представитель российского МИД Мария Захарова называла его ничтожным и нелегитимным механизмом "заказного правосудия".