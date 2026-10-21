Памятник Александру Солженицыну во Владивостоке всего за сутки дважды сменил свое местоположение

Бронза и царапины на куртке стерпит, и суету вокруг своего героя. И почти пятичасовой демонтаж. Перевозку на новое место. А через сутки - такое же стремительное возвращение на прежнее. Если бы Нобелевский лауреат Солженицын писал детективы, то вместо повести "Один день Ивана Денисовича" получилась бы занятная история – "Один день Александра Исаевича".

История с переносом памятника Александру Солженицыну, началась 11 лет назад. Почти сразу после его торжественного открытия. Первыми тогда возмутились местные коммунисты. Мол, места для памятника "отцу народов" власти не нашли, а диссиденту, да еще приехавшему из оплота капитализма – США, пожалуйста. Юные партийцы Солженицыну отомстили. И повесили на шею табличку с надписью "Иуда".

Неоднократно возмущались общественники – дескать, не место "узнику совести" в центре на Корабельной набережной рядом с монументом героям подводникам. Вроде как разные люди, разные судьбы... Мнения с той поры среди горожан разделились.

И вот накануне мэрия провела архитектурную спецоперацию. Готовилась она, правда, еще с весны. Солженицына перевезли на новое место. Причины по словам чиновников не идеологические, а технические. Памятник - не объект культурного наследия. И будет лучше, если "совесть нации" окажется ближе к нации в другом парке. В сквере Веры и Надежды. Но вот незадача. Проектировщики не учли размеры. Памятник оказался слишком крупным. Масштаб личности Александра Исаевича перегрузил пространство и вкусы отдыхающих.

В итоге через день памятник вернули на Корабельную набережную. Автор скульптуры Петр Чегодаев на власти, горожан, общественников и экспертов по всем экспертизам не в обиде. Что поделать – каждому поколению свои герои. Когда и как закончить эту карусель с переездами, решать самим жителям.

Власти Владивостока настроены решительно. Александр Исаевич прописку на Корабельной набережной все же сменит, на какой-нибудь другой городской парк. Все же Солженицын, как к нему ни относись, на обломках истории выстоял. И, кажется, на эти бетонные обломки здравомыслия тоже смотрит спокойно и по-философски.