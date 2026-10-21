Депутаты Госдумы утвердили пять кандидатур на ключевые должности в правительстве

Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили пять кандидатур на ключевые должности в правительстве. Списки с претендентами ранее направил в нижнюю палату парламента Михаил Мишустин - по итогам встречи с Владимиром Путиным. Так, новый для кабмина пост вице-премьера - министра финансов занял Антон Силуанов, который до сих пор руководил Минфином. А губернатор Приморского края Олег Кожемяко стал вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

Репортаж Алексея Платонова.