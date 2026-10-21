Раздавать интервью американским СМИ Зеленский побежал, еще не успев узнать о результатах встречи Владимира Путина и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. Украина согласна на мирное соглашение с Россией, но есть нюанс.

"Да, прямо сейчас нам нужно заморозить ситуацию. Думаю, это реальный способ закончить этот конфликт", - сказал Зеленский.

А еще желательно вернуть на родину всех покинувших страну украинцев. Таких, по самым скромным подсчетам, 9 миллионов. Ну и, конечно, включить обратно "Старлинки". Но и на этом список пожеланий, то есть ультиматумов к Москве и Вашингтону, не закончился. Зеленский спит и видит, что американцы все же введут свои обещанные "адские" антироссийские санкции. Ему с экрана индийского телеканала отвечает госсекртеарь США Марко Рубио: "Меня постоянно спрашивают: почему мы не вводим больше санкций? Люди не понимают, что санкции влекут за собой последствия, ведь они направлены не только против России, но и против всех, кто ведет с ней дела. Поэтому здесь приходится искать баланс. С одной стороны - пытаться давить на страны, участвующие в этой войне, чтобы они заключили соглашение. С другой - понимать, что такое давление порой затрагивает и другие страны и негативно на них сказывается".

Впрочем, европейские патроны Киева не отчаиваются. Очень ждут Стива Уиткоффа в Норвегии с докладом. Премьер Стёре готов ждать спецпредставителя Трампа хоть в аэропорту Осло. Вот только Зеленского не пригласили.

Последний же не просто так засобирался домой, не дождавшись американских гостей. В Киеве с самого утра - обыски в офисе украинского Нацбанка и его председателя Пышного. Одного из приближенных к главарю киевского режима. Украинские СМИ сначала сообщили, что у банкира изъяли два мобильных телефона, после чего он спешно подал в отставку. В НБУ слухи опровергли.