Мировая премьера балета "Джекил и Хайд" пройдет на сцене "Новой оперы" в Москве

На сцене театра "Новая опера" имени Колобова 15 и 16 февраля 2027 года зрителям представят премьеру двухактного балета "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" по мотивам повести Роберта Льюиса Стивенсона, сообщили организаторы события.

"15 и 16 февраля 2027 года на сцене театра "Новая опера" имени Колобова продюсерское агентство De Chambre представит мировую премьеру двухактного балета "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" по мотивам повести Роберта Льюиса Стивенсона", – говорится в сообщении, которое цитирует АГН "Москва".

Роль Джекила исполнит премьер Большого театра, заслуженный артист России Владислав Лантратов, роль Хайда – премьер Мариинского театра Кимин Ким. Хореографом-постановщиком балета выступил Джона Пол Кук – лауреат премии "Золотая маска" 2026 года за балет "Грозовой перевал". Оригинальную партитуру специально для спектакля написал композитор и пианист Глеб Андрианов. Музыкальный руководитель и дирижер – Артем Абашев.

Билеты появятся в продаже с 13 ноября на официальном сайте театра.