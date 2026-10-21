Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, состоявшиеся 21 октября в Санкт-Петербурге, носили конструктивный характер. Об этом рассказал гость из Соединенных Штатов.

По словам Уиткоффа, встреча в Северной столице потребовалась, чтобы "закрепить прогресс", достигнутый днем ранее в Осло — там собирались представители Украины, Соединенных Штатов и стран Европы для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса.

Спецпосланник президента США рассказал в соцсети Х, что в Петербурге удалось обсудить рамочные условия мирного соглашения. Он также поблагодарил Владимира Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, отбывавшего в России срок за наемничество.

При этом Уиткофф подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен добиться всеобъемлющего мирного соглашения по Украине.

Тем временем в ООН поприветствовали обсуждение возобновления переговоров по Украине. Как заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, "мы всегда готовы поддержать любые усилия по прекращению войны на Украине" (цитата по РИА Новости).

Между тем главарь киевского режима делает вид, что он играет первую скрипку в обсуждении: Владимир Зеленский после встреч в Осло заявил, что Уиткофф передаст российской стороне во время визита в Россию документ с предложениями, а Киев будет ждать ответа в течение суток.

Однако источники отмечают, что будущее Украины решается без учета мнения предводителя киевского режима. Один из украинских чиновников сетовал, что "всё это происходит без нас".