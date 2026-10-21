США продлили лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) продлило лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH или любой контролируемой компании.

Как уточняет "Интерфакс", прежняя лицензия истекала 22 октября, новый документ будет действовать до 21 ноября. Любые соглашения в рамках указанной лицензии подлежат согласованию с OFAC.

В Кремле незадолго до этого подтверждали, что "идут контакты российско-американские на этот счет" и "лицензия может быть продлена без какого-либо труда". Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Москва и Вашингтон обсуждают значительный портфель экономических проектов, сообщает ИС "Вести".

Ранее источники американских СМИ утверждали, что многомиллиардная сделка с зарубежными активами "Лукойла" была среди экономических стимулов, которые обсуждали в Вашингтоне в качестве вариантов, способных склонить Москву к ограниченному прекращению огня на Украине. Однако официального подтверждения эта версия не получила.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что ограничительные меры, введенные американскими властями в отношении российских энергетических компаний, стали неожиданностью, поскольку "какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало".