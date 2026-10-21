Зять Трампа сделал заявление по Украине: "Обнадеживающий прогресс"

В ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине удалось достичь обнадеживающего прогресса. Такую оценку дал в среду, 21 октября, зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер.

В социальной сети Х Кушнер написал, что сдвигов удалось добиться "за последние несколько дней", хотя "еще предстоит поработать".

Тем не менее, по оценке американского бизнесмена, появился "реальный шанс преодолеть эту войну и заложить основу для длительного мира, безопасности и процветания на несколько поколений вперед".

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что участие Джареда Кушнера во встрече с президентом России Владимиром Путиным планировалось, но американский переговорщик не смог прилететь по состоянию здоровья. С учетом этого была организована видеосвязь — Кушнер "имел возможность изложить свои оценки и соображения по обсуждавшимся на встрече вопросам".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что зять американского лидера подключился из Соединенных Штатов к обсуждению, которое велось в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.