В ближайшие месяцы в мировой политике произойдут три события, которые могут оказаться судьбоносными для Украины. На это указывают американские журналисты.

Как пишет The Atlantic, откроет серию этих событий парламентские выборы в Соединенных Штатах. Издание поясняет, что "если демократы возьмут одну или обе палаты Конгресса", президент-республиканец Дональд Трамп может ополчиться на киевский режим еще сильнее.

Всеобщее внимание приковано и к предстоящему в ноябре саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), на полях которого могут лично встретиться лидеры России, Китая и США. Главы государств могут вплотную обсудить украинский кризис, не выделив при этом место за столом переговоров представителям киевского режима.

Наконец, третьим важнейшим событием для Украины издание называет саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в Майами в декабре. Поговаривают, что Трамп настроен на подписание мирного соглашения по Украине "на своей территории", причем мнением Киева на этот счет он не интересуется.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход выразила надежду на то, что предводителя киевского режима всё же заставят перейти к переговорам по урегулированию конфликта. По ее мнению, это было бы логичным вариантом развития событий после договоренности лидеров США и России о поставках российского дизельного топлива.

Между тем европейцы недовольны восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал резкое охлаждение Соединенных Штатов к киевскому режиму и заключение Вашингтоном дизельной сделки с Москвой, заявив, что капитуляция Украины — не вариант.