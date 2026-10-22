Американист Васильев: Украина по-прежнему занимает деструктивную позицию

Трехсторонние контакты Россия-США-Украина могут возобновиться в десятых числах ноября. То есть уже пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. Будет ли зависеть от их результата позиция Трампа, если республиканцы получат меньше голосов? И возможны ли изменения на Украине, учитывая, что кандидатов для переговоров там не видит ни Россия, ни Америка?

Тему в программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с Владимиром Васильевым - главным научным сотрудником института США и Канады.

"В целом эта встреча в Петербурге была положительной. Отношения России и США пока идут на сближение. Но мы видим одну важную вещь: позиция Украины остается неизменной, они по-прежнему занимают деструктивную позицию", - отметил он.

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