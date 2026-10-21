Польские власти решили поставить на паузу поставки Украине военной помощи в связи с решением Львовского облсовета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещенные в России экстремистские организации).

Как сообщают украинские средства массовой информации, Польша считает очередной шаг киевского режима по героизации нацизма самоубийственным. Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это лишает Украину шансов на вступление в Европейский союз.

Депутат Европарламента от республики Ева Зайончковская-Герник заявила, что после решения Львовского областного совета "нельзя говорить не только о дружбе, но и о каком-либо уважении с их стороны". Европарламентарий призвала "перестать притворяться, что идет дождь, когда нам плюют в лицо" (цитаты по РИА Новости).

Ранее в украинском Министерстве обороны пожаловались, что представителей ведомства не пригласили на августовский военный парад в Варшаве. На фоне резких разногласий из-за героизации на Украине нацизма организаторы не пожелали видеть представителей киевского режима на самом большом в истории Польши параде, приуроченном ко Дню вооруженных сил.

* запрещенные в России экстремистские организации