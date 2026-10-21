ЕК больше не будет предлагать экспроприацию активов России для финансирования Украины

Еврокомиссия впредь не станет предлагать экспроприацию замороженных активов России для финансирования Украины. Об этом заявил в среду, 21 октября, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Именно в Бельгии расположен депозитарий Euroclear, удерживающий замороженные в рамках антироссийских санкций активы. Власти государства опасаются, что экспроприация этих средств подорвет доверие к депозитарию и нарушит стабильность финансовой системы Европы.

С учетом этого Бельгия отказывалась "прыгать одна" в омут последствий и требовала гарантировать Euroclear незамедлительное предоставление средств для возвращения активов России, если возникнет соответствующая необходимость.

В конце концов, как рассказал де Вевер, тема изъятия российских активов для передачи киевскому режиму ушла с повестки — лишь лидеры отдельных стран Евросоюза "по незнанию" могут еще пытаться поднять этот вопрос.

Ранее исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон признал, что у ЕС нет способов экспроприировать российские замороженные активы. По словам политика, "несколько месяцев назад у нас была очень подробная дискуссия", по результатам которой "мы поняли, что по крайней мере на данный момент нет абсолютно никаких шансов такого решения" (цитаты по РИА Новости).

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил в интервью "Известиям", что европейцы боятся изымать активы России, так как Москва может в ответ арестовать европейские активы.