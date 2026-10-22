Добро пожаловать в Париж. Город любви, где так ценят искусство жить. В Париже сейчас весело. Погромы, пожары, грабь награбленное. Туристический рай, как называли столицу Франции, сегодня выглядит так.

Протесты школьников, как их называли сначала, стали серьезной заварухой. Бессильное бормотание Макрона, политиков и силовиков, которые каждый день получают по первое число, ничего французам не объясняет. Решили обратиться к ученым. Как наука разъяснит происходящее. Наука в лице антрополога Флоранс Бержо-Блэклер объяснила на страницах Ле Фигаро: тут политические мотивы. Исламисты создали на окраинах городов свою систему, которая прямо поощряет подобные бесчинства. Куда в это время начальство смотрело, наука объяснить не в силах. Но ответ нашли журналисты в соседней Германии.

Спасибо на добром слове, товарищ корреспондент. А кем и как доказано, кого поддерживает Кремль? А неважно. Это сегодняшний уровень европейской журналистики и Райнхардт Бингнер типичный сервильный европейский идиот, повернутый на антироссийской пропаганде. Меж тем в соцсетях сочувствия прекрасной, но такой бессильной Франции днем с огнем не сыщешь.

Зато видео с героями событий хоть отбавляй. Жизнь подкинула сюжет, в котором некоторые выходят один на один с судьбой. Точнее, против струи полицейского водомета. Те, кого называют бунтующими школьниками, такой ерундой не занимаются. Они неплохо адаптированы к реальной жизни. По крайней мере, хорошо знают, что тащить из люксовых бутиков. Таким и аттестат зрелости не нужен. Уже созрели для суровой реальности.

Да, русская тема тут появилась и в таком ключе – мол, более невозмутимых туристов мир не видывал. Если приехал в Париж отдохнуть, отдохну во что бы то ни стало. Как эта туристка с чашкой кофе. Оказалась, творение нейронной сети. Все равно красиво. Атмосферно, как говорят девушки известного возраста. Париж теперь предлагает туристам совершенно новую атмосферу.

Соцсети, кстати, забиты издевательскими постами и советами: пригласить, например, российскую полицию, чтобы навести порядок. А может взяться за ум и действительно обратиться за подмогой к Москве? Макрону уже предсказывают судьбу Керенского.

У вас в Париже в действительности все не так, как на самом деле.