Трамп: мир на Украине ближе, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп оптимистично высказался о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. Такую оценку он озвучил в среду, 21 октября, после встреч своего представителя Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, а также политиками из Европы и с Украины.

По мнению Трампа, "мы приближаемся" к заключению мирного соглашения по Украине, причем оно "ближе, чем когда-либо".

Высказался американский лидер и об освобождении гражданина США Стивена Хаббарда, отбывавшего срок в России за участие в боевых действиях на стороне бандеровцев. Как подчеркнул Трамп, в Вашингтоне высоко ценят решение Москвы помиловать Хаббарда и благодарят всех причастных к этому.

Между тем источники рассказали The New York Times, что Уиткофф во время встречи в Осло отчитал предводителя киевского режима Владимира Зеленского, который позволил себе хамить в адрес Трампа. Спецпосланник президента США предупредил визави, что его поведение разъярило американского лидера. Зеленский пытался возражать и отказывался от собственных слов, но "посыл уловил".

Также американские СМИ пишут, что в ближайшие месяцы в мировой политике произойдут три события, которые могут оказаться судьбоносными для Украины. Речь идет про выборы в Конгресс США, саммит АТЭС и саммит G20.