Аплодисменты и овации: 2027 год устроит долгожданный бенефис для Львов

Сегодня суббота, 24 октября, а это значит, что до Нового года осталось 68 дней.

2027-й год заставит Львов написать сценарий к собственной жизни на ближайшие годы. Но работу предстоит выполнить самостоятельно, без оглядки на чужое мнение и советы. Юпитер откроет возможности для личностного роста и сделает Льва привлекательным для финансовых и любовных возможностей.

2 августа во Льве произойдет полное солнечное затмение. Полная фаза продлится шесть минут и 23 секунды – это самое длительное полное затмение XXI века. Для Львов это событие станет точкой перелома и положительных перемен.