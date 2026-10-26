Весы покажут мастерство баланса в Год Красной Огненной Козы

Сегодня понедельник, 26 октября, а это значит, что до Нового года осталось 66 дней.

Год Красной Огненной Козы пройдет для Весов с шероховатостями, но без серьезных потрясений. Не исключены небольшие трудности на работе, с финансами и в личной жизни.

Но весь год Весы будут чувствовать, что звезды поддерживают все начинания. Коза любит гармонию, и Весы - истинные мастера баланса - почувствуют себя в своей стихии. Главные козырь – это гибкость и поиск компромиссов, и тогда сложности и проблемы будут решаться легко.