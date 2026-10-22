Медведев заявил о регулярных индексациях материнского капитала в России

Председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что материнский капитал в России индексируется регулярно. Такая мера направлена на поддержку демографии, которая сейчас является приоритетом программы "Единой России".



Медведев также отметил, что в проекте бюджета на ближайшие три года на развитие этого направления выделено 10 трлн рублей.



"Сюда включено и единое пособие, индексация материнского капитала, которая проводится регулярно, и семейная налоговая выплата", — добавил он.



21 октября Дмитрий Медведев обсудил с коллегами из "Единой России", правительства и парламента подготовку федерального бюджета на 2027 год и последующий период 2028 – 2029 годов.