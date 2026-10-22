Жители Германии выражают недовольство тем, что правительство продолжает оказывать помощь Украине. На прошлой неделе подобные призывы прозвучали во Франции, Словакии и ФРГ.



Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Париж не может продолжать финансовую поддержку Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также сообщил, что его страна не будет участвовать в новом кредите ЕС. Кроме того, парламент немецкой земли Саксония-Анхальт принял резолюцию о снятии санкций с России и прекращении военной помощи Киеву.



"Недовольство растет. Вереница просчетов правительства Германии и разбазаривание денег налогоплательщиков подталкивают людей к поддержке оппозиционных партий. Все громче звучат и призывы к миру", — сказал член комитета бундестага Штеффен Котре.



Правительство ФРГ заложило в бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиардов евро. В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Германию главным спонсором войны на Украине.