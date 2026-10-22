Многие в Европе осознают, что вступление Украины в ЕС может разрушить его. Украина, превосходящая по размерам многие государства Евросоюза, имеет свои политические взгляды и амбиции, что неизменно скажется на ее поведении внутри союза. По мнению Николая Бордюжи, основной целью вступления Украины и многих других стран является финансовая выгода.



"Европе совершенно Грузия в Евросоюзе не нужна, а Украина тем более. Потому что как только Украина вступит в Евросоюз, это будет началом конца Евросоюза", — подчеркнул Николай Бордюжа.



С июня 2022 года Украина имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз, но этот статус не дал ей никаких гарантий. Турция является кандидатом с 1999 года, а некоторые страны Балкан обладают статусом уже 15-20 лет.