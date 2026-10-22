Собянин сообщил о крупнейшей с начала года атаке дронов на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили крупнейшую с начала года воздушную атаку киевского режима на Москву. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону мегаполиса летело 630 украинских беспилотников.

Собянин уточнил, что более шести сотен украинских дронов направлялись в сторону Московского региона в период с 20:30 мск 21 октября до 04:00 мск 22 октября. Большая часть, по данным мэра, уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.

Непосредственно на подлете к Москве сбито 163 беспилотника ВСУ. В результате падения обломков в районе Вороново ТиНАО пострадали двое мирных жителей. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.