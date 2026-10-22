Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в коме

Новые тревожные данные появились о состоянии известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она оказалась в коме.

Народная артистка после ухудшения самочувствия находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ. Состояние 88-летней актрисы тяжелое, с отрицательной динамикой. Сердце бьется нерегулярно, появились проблемы с легкими: скопившийся в груди воздух удалили с помощью дренажа. Есть риск развития пневмонии, передает Mash.

Ранее находившаяся в сознании Федосеева-Шукшина якобы не понимала, что находится в больнице. Кроме того, у артистки оказался нарушен слух, а также снижены когнитивные функции — память и внимание. Однако если во времени и пространстве актриса не ориентировалась, но помнила, кто она, свое имя и возраст.

Напомним, что год назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла операцию на сердце — ей провели стентирование. Но состояние актрисы удалось стабилизировать ненадолго. В феврале ей стало хуже, она снова начала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Врачи обнаружили у прославленной актрисы сердечную недостаточность.

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