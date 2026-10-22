ЕС в страхе остаться за бортом переговоров по Украине выбирает посланника к Путину

Евросоюз боится остаться за бортом переговорного процесса по Украине и судорожно ищет, кого бы послать к президенту России Владимиру Путину, пишет Politico. Американский лидер Дональд Трамп в последние дни Трамп вызвал недовольство Киева и его европейских союзников тем, что общается с Путиным без их участия и все чаще демонстрирует готовность встать на сторону России в затянувшемся конфликте.

Это вновь вызвало в Брюсселе и за его пределами споры о том, что Европе нужна собственная прямая линия связи с Кремлем, чтобы защитить интересы региона и укрепить способность Украины противостоять неравноправным соглашениям.

В европейских правительствах растет понимание того, что им придется назначить человека, который вступит в прямые переговоры с российским лидером по вопросу мирного соглашения для Украины. Главная сложность — решить, кто возьмет на себя непростую и рискованную миссию, пишет издание. Этот вопрос стал еще более актуальным после того, как спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге.

Как заявил на днях президент Чехии Петр Павел, президент Путин не считает Европейский союз авторитетным институтом. Российский лидер не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, не разговаривает с Каей Каллас. Путин перестал общаться с другими европейскими лидерами, в том числе с Эммануэлем Макроном. Консенсуса по возможной кандидатуре в ЕС нет. Среди возможных претендентов на поездку в Москву называются президент Финляндии Александр Стубб и глава Евросовета Антониу Кошта.