ВС России нанесли массированный удар по украинской транспортной инфраструктуре

Российская армия продолжает уничтожать объекты критической инфраструктуры на Украине. Минувшей ночью ВС России нанесли массированный удар по целям на украинской территории, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, военные использовали высокоточное оружие наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. В результате поражены предприятия украинского ВПК, производящие крылатые ракеты и беспилотники.

В Минобороны добавили, что целями ночного удара стали также объекты транспортной инфраструктуры в Киеве. В Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, а также морские суда, перевозившие грузы для украинской армии.