Андрей Макаревич* из "Машины времени" назвал своих детей кровососами и спиногрызами

Покинувший Россию иноагент Андрей Макаревич* готовится снова стать отцом. 42‑летняя жена музыканта Эйнат Кляйн беременна. Для артиста этот ребенок станет пятым.

Супруги живут в Израиле. Однако оба много путешествуют: певец дает концерты, а жена его сопровождает. Эйнат Кляйн совершенно не беспокоит ее интересное положение. Очевидно, 42-летняя избранница лидера группы "Машина времени" легко переносит беременность.

А вот 72-летний Андрей Макаревич* не скрывает, что воспитание детей дается ему непросто. Певец прямо назвал наследников спиногрызами и кровососами. "Физически тяжело. Они кровососы, они высасывают тебя. Спиногрызы. Это ласково", - сообщил Макаревич*.

Он объяснил, что четырехлетний сын Эйтан буквально от него не отходит. Отцу приходится много времени проводить с наследником. "Он не может остаться один. Он зовет тебя каждую секунду. Надо сделать это, показать ему это, поиграть. Есть только короткий промежуток, когда он заснул. Но он мало спит. Сейчас дочка родится скоро еще", - рассказал артист в новом интервью.

Интересно, что хоть мальчик и живет в Израиле, но прекрасно знает русский язык. Ребенок посещает детский сад. Там они говорят на иврите.

Напомним, что у Андрея Макаревича* есть трое детей от разных женщин. Старшая, 50-летняя внебрачная дочь Дана, живет в США. В гражданском браке с врачом-косметологом Аллой Голубкиной у артиста родился сын Иван, сейчас ему 39 лет, он стал актером, живет и снимается в России. А в 2000 году пресс-атташе "Машины времени" Анна Рождественская родила от певца дочь Анну.

*Признан иноагентом на территории России