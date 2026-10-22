Раскрыто истинное отношение принца Уильяма к Гарри: "Ему просто нужно заткнуться!"

Принц Гарри должен оставить своего брата, принца Уильяма, в покое, если он действительно надеется на примирение. Об этом заявил королевский обозреватель, ведущий телеканала GB News Алекс Армстронг.

По мнению журналиста, герцогу Сассекскому следует прекратить публично обсуждать королевскую семью и сосредоточиться на благотворительной деятельности. Иначе ему не восстановить отношения с родственниками. Неоднократные публичные высказывания Гарри о семье сводят на нет все его усилия. Уильям просто устал от болтовни брата.

"Всё было бы гораздо лучше, если бы он просто перестал говорить о дворце и отвечал журналистам: „Я не хочу это обсуждать. Я хочу поговорить о благотворительной работе, которой занимаюсь“. Если он хочет примирения, ему нужно заткнуться", — отметил эксперт.

Эти комментарии прозвучали после того, как Гарри вновь призвал к примирению с Карлом III и принцем Уильямом, В интервью журналу GQ герцог Сассекский заявил, что хочет положить конец семейному конфликту.

"Некоторые люди не хотят, чтобы всё наладилось. А я хочу, чтобы всё наладилось. Учитывая всё остальное, что происходит в мире, самое важное — примириться. Именно это главное", — сказал Гарри.

Последние высказывания герцога вновь привлекли внимание к болезненному разрыву отношений между братьями, которые уже несколько лет не общаются после того, как в 2020 году Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл отказался от исполнения королевских обязанностей.

Впоследствии Сассекские дали ряд интервью, в которых пожаловались на невыносимые условия жизни во дворце. Также Гарри и Меган снялись в документальном фильме Netflix, а принц выпустил мемуары "Запасной", в которых сделал оскорбительные намеки в адрес Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз.