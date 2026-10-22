Блэкаут и транспортный коллапс: Киев получил большую порцию баллистики

Массированный ракетный удар нанесли ВС России по Киеву. По украинской столице в течение ночи прилетело более 20 ракет. Целями стали ключевые энергообъекты и транспортные узлы города. При этом украинская ПВО даже не пыталась перехватывать удары - у расчетов закончились снаряды, в том числе дефицитные Patriot PAC-3, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В результате ночных ударов Киев разделило на две части. По данным наблюдателей, ключевой целью стал Южный мост – ударом ракеты повреждены пути метрополитена. В результате поезда зеленой ветки метро доходят только до станции "Осокорки", возле которой скопились толпы людей.

Важными целями для российских ракет стали крупнейшие ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 в Голосеевском и Днепровском районах, зафиксированы пожары. Взрывы гремели в районе Трипольской ТЭС. Поражены цеха завода "Антонов", уничтожен торговый комплекс "Эпицентр".